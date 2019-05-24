В Унече на пожаре в квартире пострадал человек

28 мая в Унече на Первомайской случился пожар в квартире многоэтажки, на помощь выезжали спасатели 39-й части на двух автоцистернах.

Информация о возгорании дежурному поступила в 08:35. Через три минуты сотрудники МЧС прибыли по адресу. Как оказалось, в жилище горела мебель на площади пяти квадратных метров.

В тушении использовали ручной ствол и звено газодымозащитной службы.

В 08:51 огонь локализовали, еще за восемь минут ликвидировали.

«В результате пожара пострадал один человек. Причина устанавливается», - сообщили в управлении МЧС области.

Напомним, 26 мая случился пожар в брянском садовом обществе.