В поселке Локоть орудуют «охотники» за «тапками 13-й»

28 мая в соцсетях появилась информация о том, что в поселке Локоть появились воры, которые оставляют без «обуви» «ВАЗы».

На опубликованном фото видно, что неизвестные сняли колеса с автомобиля 13-й модели.

«В Локте неизвестные оставили машины без колес и бензина», - поделился автор снимка.

По словам брянца Михаила Панькова, «тапки 13-й» нужны только нищим.

Некоторые пользователи заметили, что автомобиль, с которого совершена кража, припаркован на тротуаре, а значит «автохама» наказали поделом.