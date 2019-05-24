В Почепе жестокий отец едва не отправил на тот свет 14-летнего сына

Правоохранители Брянской области завели уголовное дело на жителя Почепа, который едва не совершил убийство.

Полиция узнала от 14-летнего подростка о том, что нетрезвый отец пытался его задушить. К счастью, мальчик смог вырваться и убежать.

Оперативникам, прибывшим на место преступления, подозреваемый объяснил, что просто «сына учил жизни», поскольку тот не хотел помогать по хозяйству.

Это не первый случай в биографии задержанного. Год назад он сильно побил мальчика, тогда суд приговорил его к пяти годам заключения.

Теперь ему грозит срок по ч. 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством».