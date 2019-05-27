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В Клетне мужчина из Нижнего Тагила «одолжил» транспорт для поездки к родственнице

Опубликовано Вчера, 16:27

Ранее судимый уроженец Клетнянского района, в последнее время проживающий в Нижнем Тагиле, снова принялся за старое «ремесло» и совершил преступление около одного из  магазинов; мужчина задержан, ему грозит срок.

Потерпевший 42-летний брянец объяснил полицейским, что оставил свой велосипед около магазина, когда вернулся через пару минут, обнаружил пропажу.

Подозреваемого задержали в течение суток. В отделении он признался: прибыл в Брянскую область навестить родственницу, велосипед же «одолжил», чтобы побыстрее добраться до ее места проживания.

Транспорт вернули хозяину. Подозреваемому «светит» до пяти лет.

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