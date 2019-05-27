На улице Майской Стачки в Брянске Hyundai протаранил мопед

28 мая в областном центре на улице Майской Стачки случилась авария с участием иномарки Hyundai Getz и мопеда Storm, в итоге пострадал 32-летний водитель двухколесного транспорта.

Сам инцидент произошел в 09:45. Как сообщили в отделе ГИБДД, 22-летняя девушка, управляя иномаркой Hyundai Getz, ехала от улицы Комсомольской на площадь «ДК БМЗ» и столкнулась с мопедом Storm под управлением 32-летнего водителя.

Водитель мопеда получил ушибленную рану левой голени и правого локтевого сустава. Его отпустили с назначением лечения.