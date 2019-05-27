Неудачная шутка довела брянца до тюрьмы
19-летний житель Севского района, имеющий судимость за кражи, решил снова вспомнить любимое «дело» и совершил преступление, потерпевшим оказался 39-летний мужчина из села Заулье.
Пострадавший рассказал, заступив в ночную смену, припарковал свой Audi 80 возле работы. Утром обнаружил пропажу. Угонщику быстро удалось совершить похищение еще и по той причине, что машин оказалась незапертой и с ключами в замке зажигания.
Вскоре выяснилось, что пропавшая иномарка припаркована около дома потерпевшего. Повреждений на ней не было. Несмотря на это, хозяин все же обратился в полицию.
На установление подозреваемого ушла пара часов. В отделении злоумышленник признался: проходил мимо и, увидев транспорт знакомого, решил пошутить и покататься. Сперва он разъезжал ночью по дорогам, а затем оставил транспорт около дома владельца.
Задержанному «светит» до пяти лет.
Новости регионов
Банк УРАЛСИБ - победитель премии «Золотой меркурий» в номинации «За развитие финансовой грамотности бизнеса»
Задавайте вопросы, УФАС на связи Разграничение рекламы и объявлений
В адрес Брянского УФАС России часто поступают вопросы по поводу различия понятий реклама и информации, размещенной на сайте бесплатных объявлений. На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова разъяснила, в чем отличие этих понятий, и к какой информации распространяются положения Федерального закона «О рекламе».
С 1 июня 2019 года отменена плата за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи (УУС). Таким образом, с этой даты с таксофонов можно бесплатно позвонить на любые номера фиксированной телефонной сети в стране, поскольку ранее компания уже обнулила стоимость местных и внутризоновых телефонных соединений.
Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров представил коллективу Московской железной дороги нового начальника дороги Михаила Глазкова.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер на этом направлении является претензионно-исковая деятельность.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.