Неудачная шутка довела брянца до тюрьмы

19-летний житель Севского района, имеющий судимость за кражи, решил снова вспомнить любимое «дело» и совершил преступление, потерпевшим оказался 39-летний мужчина из села Заулье.

Пострадавший рассказал, заступив в ночную смену, припарковал свой Audi 80 возле работы. Утром обнаружил пропажу. Угонщику быстро удалось совершить похищение еще и по той причине, что машин оказалась незапертой и с ключами в замке зажигания.

Вскоре выяснилось, что пропавшая иномарка припаркована около дома потерпевшего. Повреждений на ней не было. Несмотря на это, хозяин все же обратился в полицию.

На установление подозреваемого ушла пара часов. В отделении злоумышленник признался: проходил мимо и, увидев транспорт знакомого, решил пошутить и покататься. Сперва он разъезжал ночью по дорогам, а затем оставил транспорт около дома владельца.

Задержанному «светит» до пяти лет.