В Дубровке 23-летний смолянин перед увольнением «похозяйничал» на рабочем месте

Полиция Брянской области завела уголовное дело на 23-летнего уроженца Смоленской области, проживающего в Дубровке, парня подозревают в краже.

Задержанному «светит» до двух лет тюрьмы.

По материалам расследования, из гаража-мастерской 49-летнего брянца пропал масляный радиатор за пять тысяч рублей. Потерпевший рассказал, что кражу, вероятно, совершили еще зимой, но узнал о ней только сейчас. В преступлении заподозрил бывшего работника, который в то же время и уволился. Мужчина описал приметы подозреваемого, назвав имя и фамилию. Больше о нем он ничего не знал, поскольку паспорт не спрашивал.

Вскоре правоохранители задержали 23-летнего смолянина, временно проживающего в Дубровке. Молодой человек признал вину, а также вернул радиатор, который хранил на съемной квартире.