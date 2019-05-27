Поиск по сайту
Поиск по сайту

В Дубровке 23-летний смолянин перед увольнением «похозяйничал» на рабочем месте

Опубликовано Сегодня, 10:39

Полиция Брянской области завела уголовное дело на 23-летнего уроженца Смоленской области, проживающего в Дубровке, парня подозревают в краже.

Задержанному «светит» до двух лет тюрьмы.

По материалам расследования, из гаража-мастерской 49-летнего брянца пропал масляный радиатор за пять тысяч рублей. Потерпевший рассказал, что кражу, вероятно, совершили еще зимой, но узнал о ней только сейчас. В преступлении заподозрил бывшего работника, который в то же время и уволился. Мужчина описал приметы подозреваемого, назвав имя и фамилию. Больше о нем он ничего не знал, поскольку паспорт не спрашивал.

Вскоре правоохранители задержали 23-летнего смолянина, временно проживающего в Дубровке. Молодой человек признал вину, а также вернул радиатор, который хранил на съемной квартире.

Фото
 660
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Севске около жилого дома произошла кража
  • Доверчивый брянец лишился товарища и денег
  • Разбой в Дубровке: 17-летний брянец избил битой знакомого
  • В Сураже безработный парень «похозяйничал» в чужом подвале
  • Затаив обиду, брянец поджег машину знакомого
    •
    Новости регионов
    Банк УРАЛСИБ - победитель премии «Золотой меркурий» в номинации «За развитие финансовой грамотности бизнеса»
    11:48:18 29-05-2019
    Банк УРАЛСИБ получил диплом «За развитие финансовой грамотности бизнеса» в рамках финала конкурса «Лучшая банковская программа для МСП – 2019», который является одной из номинаций ежегодной Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой меркурий». Торжественная церемония награждения состоялась 24 мая в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве. Организатором премии выступила Торгово-промышленная палата РФ.
    В память о защитнике
    11:45:10 29-05-2019
    В деревне Рыбки на фасаде школы открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Евгению Рудакову.  
    В Краснинском районе мужчина задушил собутыльника ремнем
    10:30:10 29-05-2019
    Смоленские следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Краснинского района, который подозревается в убийстве.
    В Смоленской области случилось ДТП с участием лося
    10:22:50 29-05-2019
    28 мая на трассе «М1» произошла авария с участием BMW и фуры, об этом сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.
    В Смоленске в сторону «Сортировки» случилось ЧП
    11:20:00 28-05-2019
    28 мая в областном центре в направлении Дома культуры «Сортировка» случилась авария с участием большегруза.
    Смолянин, до смерти избив собутыльника, продолжил застолье
    11:11:20 28-05-2019
    Смоленская полиция завела уголовное дело на 30-летнего мужчину, который подозревается в убийстве.
    Лента новостей
    Сегодня, 11:29
    В Володарском районе в подъезде дома орудуют «охотники» за металлом
    Сегодня, 10:48
    В соцсетях опубликовали снимки серьезного ДТП около деревни Лесное
    Сегодня, 10:39
    В Дубровке 23-летний смолянин перед увольнением «похозяйничал» на рабочем месте
    Сегодня, 09:57
    В Брянском районе в страшной аварии разбилась пассажирка BMW X5
    Сегодня, 09:50
    Неудачная шутка довела брянца до тюрьмы
    Сегодня, 09:27
    На улице Майской Стачки в Брянске Hyundai протаранил мопед
    Сегодня, 09:12
    Жители Брянска пришли в ужас от состояния санатория «Деснянские зори»
    Сегодня, 08:49
    Брянцев ожидает жара
    Сегодня, 08:00
    В Жуковском районе управляющую контору уличили в махинациях
    Сегодня, 07:00
    Чиновники в Суземском районе держат несколько населенных пунктов во мраке
    Сегодня, 06:00
    В Брянске около остановки «Самолет» произошло «тройное» ДТП
    Вчера, 17:04
    В Брянской области оштрафовали собственников земельных участков
    Вчера, 16:27
    В Клетне мужчина из Нижнего Тагила «одолжил» транспорт для поездки к родственнице
    Вчера, 15:53
    Круглый сквер начнут пилить этим летом
    Вчера, 15:51
    В Трубчевске существует удивительное чудо природы
    Вчера, 14:53
    Недалеко от Городища появились странные дыры
    Вчера, 14:16
    В Брянске у поликлиники №4 был замечен «мастер парковки»
    Вчера, 13:37
    В Брянске на территории колонии №1 задержана «предприимчивая» продавщица
    Вчера, 13:18
    Брянские пограничники отмечают профессиональный праздник
    Вчера, 12:48
    В Почепе жестокий отец едва не отправил на тот свет 14-летнего сына
    Вчера, 12:25
    В поселке Локоть орудуют «охотники» за «тапками 13-й»
    Вчера, 11:46
    В соцсетях обсудили «Брянск в другом измерении»
    Вчера, 11:34
    В Унече на пожаре в квартире пострадал человек
    Вчера, 11:26
    В Брянске хозяйка фермы прокрутила махинацию с имуществом
    Вчера, 10:59
    В Володарском районе чиновница похитила 1 млн 300 тыс рублей
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 11:47
    Банк УРАЛСИБ - победитель премии «Золотой меркурий» в номинации «За развитие финансовой грамотности бизнеса» 1
    Вчера, 17:04
    Отходы превращаются в воду. В Севске создают систему биологической очистки как на Байкале
    Вчера, 16:32
    Компании Брянской области представят свою продукцию в Крыму
    Вчера, 13:21
    Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам отправку зарплатных реестров через систему «1C Direct Bank»
    27-05-2019, 14:46
    «Ростелеком» отменил плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи 1
    Актуальные темы
    Общество Происшествия На дорогах
    В Брянске появился новый способ вымогательства денег у автомобилистов
    Общество Происшествия
    В Брянске на территории колонии №1 задержана «предприимчивая» продавщица
    Новости Общество
    В Трубчевске существует удивительное чудо природы
    Происшествия На дорогах Новость дня
    В Брянске около остановки «Самолет» произошло «тройное» ДТП
    Новости Общество
    В соцсети опубликовали видео нового опасного развлечения брянских подростков
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Разграничение рекламы и объявлений

    Разграничение рекламы и объявленийВ адрес Брянского УФАС России часто поступают вопросы по поводу различия понятий реклама и информации, размещенной на сайте бесплатных объявлений. На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова разъяснила, в чем отличие этих понятий, и к какой информации распространяются положения Федерального закона «О рекламе».

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» отменил плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи

    «Ростелеком» отменил плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связиС 1 июня 2019 года отменена плата за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи (УУС). Таким образом, с этой даты с таксофонов можно бесплатно позвонить на любые номера фиксированной телефонной сети в стране, поскольку ранее компания уже обнулила стоимость местных и внутризоновых телефонных соединений.
    РЖД новости
    Начальником Московской железной дороги назначен Михаил Глазков

    Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров представил коллективу Московской железной дороги нового начальника дороги Михаила Глазкова.

    МРСК новости
    Брянскэнерго за четыре месяца 2019 года взыскало с должников 2,5 млн. руб. за услуги по передаче электрической энергии

    Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер на этом направлении является претензионно-исковая деятельность.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.