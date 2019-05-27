В соцсетях опубликовали снимки серьезного ДТП около деревни Лесное

Брянская полиция устанавливает виновника аварии с участием бетономешалки и BMW X5, которая произошла вечером 28 мая на повороте в деревню Лесное, где погибла 50-летняя пассажирка.

Напомним, ДТП случилось в 23:00 на киевской трассе в сторону Брянска.

«Водитель бетономешалки выезжал с села Лесное с грязными габаритами (или не работающими), а водитель BMW X5 ехал со стороны Москвы в Брянск и поздно заметил бетономешалку, произошло сильное столкновение в задний отбойник бетономешалки», - сообщил анонимный очевидец.