Брянец из-за своей беспечности лишился 15 тыс рублей

27-летняя ранее судимая жительница села Курово оставила 66-летнего мужчину в Погаре без средств к существованию, сейчас она задержана, ей грозит срок.

Брянец рассказал полиции, что отлучился из дома на несколько минут в магазин и оставил входную дверь незапертой. Когда вернулся, пропал кошелек с 15 тысячами рублей.

Сыщики провели расследование и выяснили, что кражу могла совершить 27-летняя девушка из села Курово. В отделении она признала вину и возместила ущерб.

Подозреваемой «светит» до шести лет.