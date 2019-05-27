В Брянском районе обнаружена авиабомба

28 мая на трассе «М1» произошла авария с участием BMW и фуры, об этом сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.

Смоленские следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Краснинского района, который подозревается в убийстве.

Банк УРАЛСИБ получил диплом «За развитие финансовой грамотности бизнеса» в рамках финала конкурса «Лучшая банковская программа для МСП – 2019», который является одной из номинаций ежегодной Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой меркурий». Торжественная церемония награждения состоялась 24 мая в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве. Организатором премии выступила Торгово-промышленная палата РФ.

В рамках взаимодействия в области цифровизации и инновационного развития сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» приняли участие в лекции «Азбука цифровизации», которая состоялась на базе Сафоновского филиала ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования».

Железнодорожники продолжают работы по развитию инфраструктуры на Белорусском направлении Московской железной дороги. Так, в июне на первом пути перегона Вязьма – Семлево в Смоленской области будет проведена укладка новых бесстыковых путей на протяжении 15 км, что позволит обеспечить плавность хода поездов и снизить уровень шума. Это повысит комфорт пассажиров во время поездки.

На место были вызваны сотрудники пожарно-спасательного центра. В 14:40 они изъяли и обезвредили восемь взрывоопасных предметов: шесть артснарядов 45 мм и один калибра 76 мм, а также авиационную бомбу.

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