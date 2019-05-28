На трассе «Стародуб-Климово» пострадал водитель мопеда
53-летний водитель мопеда получил травмы во время аварии, которая произошла 29 мая в Стародубском районе.
У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана лица, перелом костей черепа, сотрясение головного мозга; его госпитализировали.
Само ДТП случилось в 14:20 на 20-м километре трассы Стародуб-Климово.
Как объяснили сотрудники ГИБДД, 53-летний водитель мопеда ехал со стороны села Елионка в Солово. Не справившись с управлением, он съехал в обочину, а затем опрокинулся.
Напомним, недалеко от Новозыбкова получил травмы водитель мопеда Alfa.
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