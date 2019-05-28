12-летний брянец на мопеде попал в ДТП из-за кошки

29 мая в Комаричском районе в селе Бочарова на улице Луговой случилась авария с участием мопеда, в результате пострадал 12-летний подросток.

Инцидент произошел около 18:20. По предварительным данным, 12-летний мальчик на мопеде «Орион» врезался в кошку, а затем в столб.

В итоге подросток получил закрытый косой перелом правой бедренной кости со смещением, перелом первого пальца правой стопы; сейчас пострадавший в больнице.

Напомним, в Стародубском районе ранен водитель мопеда.