В Жуковском районе на реке погиб 16-летний мальчик

На реке Десна в Жуковском районе произошла трагедия – утонул подросток, его тело 30 мая достали водолазы.

Информацию о том, что спасатели извлекли погибшего из водоема, дежурный управления МЧС получил в 09:25. Утонувшему было 16 лет. В данный момент правоохранители устанавливают причину гибели.

В извлечении тела задействовали шесть человек и четыре единицы техники.