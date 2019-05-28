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В Жуковском районе на реке погиб 16-летний мальчик

Опубликовано Сегодня, 10:34

На реке Десна в Жуковском районе произошла трагедия – утонул подросток, его тело 30 мая достали водолазы.

Информацию о том, что спасатели извлекли погибшего из водоема, дежурный управления МЧС получил в 09:25. Утонувшему было 16 лет. В данный момент правоохранители устанавливают причину гибели.

В извлечении тела задействовали шесть человек и четыре единицы техники.

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