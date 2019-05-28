В Суземке 16-летний мопедист разбил колено на щебенке

29 мая в поселке Суземка случилось ДТП с мопедом «Альфа», в итоге пострадал 16-летний водитель двухколесного транспорта.

Сотрудники ГИБДД информацию о том, что в Суземскую больницу поступил с переломом левого колена 16-летний подросток, получили в семь вечера. Врачи госпитализировали мальчика.

Как оказалось, травмы он получил во время аварии около часа дня на улице Демьяна Бедного. Управляя мопедом, юноша ехал от улицы Некрасова на Октябрьскую, во время торможения на щебеночно-гравийном покрытии не справился с управлением и слетел с транспорта на дорогу.

Напомним, 29 мая в Комаричском районе в селе Бочарова на улице Луговой произошло ДТП с участием мопеда, в итоге травмы получил 12-летний подросток.