В Брянске будут судить серийных воров из Иркутска

Брянская полиция предъявила обвинение в краже двоим жителям Иркутска.

Уголовное дело было заведено по части 4 статьи 158 УК РФ, им грозит до 10 лет. Документ передан в Володарский райсуд.

Согласно версии следствия, двое парней 27 и 30 лет из Иркутска приобрели набор отмычек и маски, а затем стали воровать деньги и ювелирные украшения.

Первых три преступления совершили в Калуге – там обокрали квартиры на сумму 1 млн 900 тыс рублей. Действовали молодые люди просто: выбирали высотку, заходили в подъезд, отыскивали зажиточное жилище, днем, когда хозяев не было, проникали туда и похищали все самое ценное.

Четвертую кражу осуществили в Смоленске – из одной квартиры похитили имущества на 180 тыс рублей.

В начале июня 2019 злоумышленники прибыли в Брянск и обворовали квартиру на улице Тарджиманова, унеся с собой имущества на 103 тыс рублей. Потом было обворовано жилье на улице Красный Маяк на 147 тыс рублей. Последнее похищение на 83 тыс 500 рублей случилось по той же улице 9 июня. В этот же день их автомобиль задержала полиция. Во время обыска правоохранители изъяли украшений на 699 тыс рублей, а также 1500 долларов, 72 тыс рублей и 112 евро.

Часть драгоценностей уже вернули владельцам.

Всего парни совершили семь преступлений.