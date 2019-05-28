На Московском проспекте в Брянске мотоцикл протаранил иномарку

30 мая в областном центре на Московском проспекте случилась авария с участием внедорожника и мотоцикла, об этом сообщили очевидцы.

Инцидент произошел около двух часов дня около школы №51.

Как рассказали свидетели, мотоцикл на скорости врезался во внедорожник.

Водитель двухколесного транспорта жив.

Официальной информации о ДТП не поступало.