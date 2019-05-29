Опубликованы детали аварии с мотоциклом в Фокинке

Появилась официальная версия от городского отдела ГИБДД по происшествию, случившемуся 30 мая в Фокинском районе на Московском проспекте с участием авто Volkswagen Tiguan и мотоцикла.

Инцидент произошел в 13:35. По предварительной информации, 26-летняя девушка, управляя кроссовером, во время поворота не уступила дорогу мотоциклисту, в итоге транспорт столкнулся.

У 20-летнего парня перелом бедренной кости и закрытая черепно-мозговая травма. Сейчас он в больнице.