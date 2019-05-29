На Авиационной в Брянске водитель «Газа» сбил насмерть 43-летнюю женщину

30 мая в областном центре на улице Авиационной случилась авария с участием «ГАЗа 270710», погибла 43-летняя женщина.

Инцидент произошел около 10:15. Как сообщили в отделе ГИБДД, 39-летний водитель отечественного автомобиял во время движения задним ходом во дворе сбил 43-летнюю даму.

Напомним, 9 апреля в Почепе на улице Смоленской случилась авария с участием Toyota Land Cruiser, пострадала 61-летняя женщина.