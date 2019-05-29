В Бежице из пятиэтажки срочно эвакуировали 10 человек

31 мая на улице Молодой Гвардии в Бежицком районе случился пожар в пятиэтажном доме, на место выезжали спасатели 12-й части на двух автоцистернах.

Информация поступила в 10:47. Через шесть минут огнеборцы прибыли по адресу. Как оказалось, горела дверь на втором этаже здания.

В тушении использовали ствол высокого давления.

За девять минут пламя погасили, еще за три ликвидировали.

«Из подъезда эвакуировано 10 человек, из них одного спасли. Пострадавших не было. Причина устанавливается», - объяснили в пресс-службе МЧС области.