28-летняя водитель авто Chevrolet Cruze ответит в суде за смертельное ДТП

Брянский райсуд рассмотрит уголовное дело 28-летней автомобилистки, которая в пьяном виде совершила смертельную аварию.

Девушке предъявили обвинение по части 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Ей грозит до 9 лет заключения.

Инцидент произошел вечером 12 февраля 2019 года в районе 152 километра трассы Р-120 «Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Белоруссия». Нетрезвая 28-летняя водитель Chevrolet Cruze врезалась в грузовой автомобиль с прицепом. В результате ДТП 22-летний и 26-летняя пассажиры скончались от полученных травм.