В Жуковке застройщики обманули дольщиков почти на 3, 5 млн рублей

Прокуратура Жуковского района возбудила уголовное дело на руководителей строительных фирм, которые подозреваются в мошенничестве в крупном размере.

Проверку прокурор проводил вместе с сотрудниками регионального управления ФСБ.

История продолжалась с октября 2015-го по декабрь 2017 года. По материалам расследования, владельцы строительных компаний незаконно получили с пяти человек 3 млн 445 тыс рублей, которые предназначены для долевого участия в совместном строительстве жилого дома по адресу - Жуковка, переулок Мальцева д. 2а.

Как показала ревизия, с конца 2017 года никакого строительства по этому адресу фирма не проводила. Право собственности на участников долевого строительства не оформила.