Соседи огорошили брянца неприятной новостью

Полиция предъявила обвинение в краже 21-летнему жителю Унечского района.

У 46-летнего брянца был в деревне дом с сараем. Наведывался туда нечасто. Однажды ему позвонили соседи и сообщили, что в постройку пробрался вор. Мужчина сразу приехал на место и увидел, что пропали трубы и металлические изделия на 18 тыс рублей.

На установление личности подозреваемого ушли сутки. Как оказалось, 21-летний парень не имел до этого момента проблем с законом. Он признался: собирал по деревенским улицам металл. Сарай, стоявший на окраине села, показался заброшенным, поэтому проник внутрь и забрал имущество. Украденное уже вернули владельцу.

Если суд признает подозреваемого виновным, ему «светит» до пяти лет.