На Бурова в Брянске три авто не поделили дорогу

31 мая в областном центре случилась авария с участием трех автомобилей, об этом рассказали свидетели в одной из соцсетей.

ДТП произошло около четырех дня на улице Бурова. Фото опубликовала Ника Лапонова.

На нем видно, что на дороге не смогли разъехаться две грузовые «Газели» и «Жигули».

От удара машина получили механические повреждения. О пострадавших не сообщается. Официальных данных об аварии не поступало.