На Речной в Брянске 31-летняя дама вывихнула в ДТП шею

31 мая в областном центре на улице Речной случилась авария с участием двух автомобилей «ВАЗ-217030», пострадали 36-летняя водитель и 31-летняя пассажирка.

Пассажирку с ротационным подвывихом шейного отдела позвоночника госпитализировали в больницу. У автоледи одной из отечественных машин ушиб левого бедра, левого коленного сустава, повреждение надкостной мышцы справа; врачи отпустили ее с назначением лечения.

Само ДТП произошло в 11:25. По информации сотрудников ГИБДД, 26-летний водитель «ВАЗа-217030» ехал по Вокзальной от Литейной к Почтовой с левым поворотом на переулок Молодой Гвардии и врезался в другой такой же «ВАЗ-217030» под управлением женщины, которая совершала обгон по встречке.