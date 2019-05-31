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В Жуковке горела легковушка

Опубликовано Вчера, 17:59

1 июня в Жуковке на улице Карла Маркса случился пожар, на тушение выезжали спасатели 34-й части на двух автоцистернах.

Информацию о возгорании огнеборцы получили в 15:05. Через три минуты они прибыли на место. К тому времени легковой автомобиль охватило пламя.

В тушении задействовали два ручных ствола.

В 15.12 пожар локализовали, в 15.25 ликвидировали. Пострадавших не было. Причину выяснят специалисты.

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