В Жуковке горела легковушка

1 июня в Жуковке на улице Карла Маркса случился пожар, на тушение выезжали спасатели 34-й части на двух автоцистернах.

Информацию о возгорании огнеборцы получили в 15:05. Через три минуты они прибыли на место. К тому времени легковой автомобиль охватило пламя.

В тушении задействовали два ручных ствола.

В 15.12 пожар локализовали, в 15.25 ликвидировали. Пострадавших не было. Причину выяснят специалисты.