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В Новозыбкове водитель авто Vortex сбил 5-летнюю девочку

Опубликовано Вчера, 17:52

1 июня в Новозыбкове на Юбилейной случилось ДТП с участием автомобиля Vortex ESTINA, пострадала 5-летняя девочка.

Инцидент произошел в 17:40. По предварительным данным, 33-летняя автомобилистка на машине Vortex ESTINA ехала со стороны улицы Дыбенко в направлении Федяева и сбила 5-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть автодороги в неположенном месте.

В итоге пострадавшая получила ушибы, ссадины волосистой части головы и лица; ее госпитализировали.

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