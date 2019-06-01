В Новозыбкове водитель авто Vortex сбил 5-летнюю девочку

1 июня в Новозыбкове на Юбилейной случилось ДТП с участием автомобиля Vortex ESTINA, пострадала 5-летняя девочка.

Инцидент произошел в 17:40. По предварительным данным, 33-летняя автомобилистка на машине Vortex ESTINA ехала со стороны улицы Дыбенко в направлении Федяева и сбила 5-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть автодороги в неположенном месте.

В итоге пострадавшая получила ушибы, ссадины волосистой части головы и лица; ее госпитализировали.