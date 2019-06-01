В Володарском районе сгорел автомобиль

2 июня в Володарском районе на улице Мичурина случилось возгорание, на помощь выезжали спасатели четвертой части на двух автоцистернах.

Информация о пожаре дежурному поступила в 10:26. Через девять минут огнеборцы прибыли по адресу. Как оказалось, пламя охватило металлический гараж и легковушку.

В тушении использовали ручной ствол. В 10:48 огонь локализовали, в 10:49 ликвидировали. Пострадавших не было.

Причину выяснят специалисты.

Напомним, в Жуковке огнеборцы тушили легковушку.