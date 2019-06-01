В Брянском районе после ДТП госпитализирован водитель Renault

1 июня в Брянском районе на трассе «Орел-Брянск-Смоленск» произошла авария с участием автомобилей Renault MEGANE и Pegeot 308, пострадал водитель первой машины.

Сама авария случилась в 14:30 на 110-м километре упомянутой дороги. Как сообщили в отделе ГИБДД, 42-летний водитель Renault MEGANE двигался со стороны Брянска в Орел и не учел дистанцию до двигающегося впереди в попутном направлении Pegeot 308 под управлением 43-летнего водителя. В итоге случилось столкновение, затем Renault оказался в кювете.

У водителя Renault MEGANE тупая травма живота, внутрибрюшное кровотечение, вывих правого бедер; сейчас он в Брянской областной больнице.