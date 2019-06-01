Под Навлей в ДТП пострадали водитель и пассажирка авто Ford

1 июня в Навлинском районе случилась авария с участием автомобилями МАЗ и Ford Mondeo, в итоге пострадали водитель и пассажирка иномарки.

Инцидент произошел в 08:20 на 404 километре трассы «Украина». Как сообщили в отделе ГИБДД, 65-летний водитель «МАЗа» ехал из Навли в сторону АЗС и не уступил дорогу Ford MONDEO под управлением 28-летнего парня.

У автомобилиста из иномарки Ford MONDEO закрытая черепно-мозговая травма; его направили в Брянскую областную больницу. 28-летняя пассажирка этой же машины получила ушиб грудной клетки, рваную рану правого коленного сустава; ее госпитализировали в Навлинскую ЦРБ.