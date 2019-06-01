На Урицкого в Брянске Nissan сбил молодую маму с ребенком
2 июня в областном центре на улице Урицкого случилось ДТП с участием Nissan Almera, в итоге пострадала 26-летняя женщина с ребенком.
Сама авария произошла в 17.00. По предварительным данным, 65-летний водитель Nissan Almera ехал со стороны Калинина по Гражданской. Поворачивая на Урицкого, сбил 26-летнюю девушку-пешехода, у нее на руках была годовалая дочь.
У пострадавшей ушиб, ссадина мягких тканей носа, ссадина левой голени; врачи отпустили ее с назначением лечения.
Напомним, на Авиационной в Брянске водитель «Газа» сбил насмерть 43-летнюю женщину.
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