На Урицкого в Брянске Nissan сбил молодую маму с ребенком

2 июня в областном центре на улице Урицкого случилось ДТП с участием Nissan Almera, в итоге пострадала 26-летняя женщина с ребенком.

Сама авария произошла в 17.00. По предварительным данным, 65-летний водитель Nissan Almera ехал со стороны Калинина по Гражданской. Поворачивая на Урицкого, сбил 26-летнюю девушку-пешехода, у нее на руках была годовалая дочь.

У пострадавшей ушиб, ссадина мягких тканей носа, ссадина левой голени; врачи отпустили ее с назначением лечения.

Напомним, на Авиационной в Брянске водитель «Газа» сбил насмерть 43-летнюю женщину.