В Супонево 39-летний мотоциклист попал в аварию

2 июня в поселке Супонево Брянского района случилось ДТП с мотоциклом Кawasaki, в результате пострадал водитель.

Врачи поставили мужчине диагноз «размозжение правой стопы» и госпитализировали.

Сама инцидент произошел в 13:20 на улице Московской. В отделе ГИБДД объяснили, 39-летний мотоциклист ехал со стороны улицы Фрунзе и, не справившись с управлением, опрокинулся на проезжую часть.

Напомним, 29 мая в Стародубском районе произошла авария, во время которой пострадал 53-летний водитель мопеда.