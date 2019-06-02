В селе Гордеевка в ДТП угодила 55-летняя велосипедистка с семилетней девочкой

55-летняя велосипедистка и 7-летняя девочка, сидевшая на багажнике транспорта, получили травмы во время аварии с участием машины Lada Kalina на улице Юбилейной в селе Гордеевка.

У взрослой пострадавшей черепно-мозговая травма, а также перелом ребра слева; у ребенка сотрясение и ушиб мозга. Обеих раненых госпитализировали.

Само происшествие произошло в 17:20. По предварительным данным, 18-летний автомобилист на отечественной машине ехал со стороны лесополосы на улицу Ленина и сбил 55-летнюю велосипедистка с ребенком на багажнике.