В Навле фирма прокручивала махинации в отношении сотрудников

Прокуратура Навлинского района проверила, насколько индивидуальные предприниматели фирмы, которые ведут деятельность в сфере заготовки и переработки древесины, выполняют требования закона о труде.

Во время проверки выяснилось, что на одном из предприятий зарплату выплачивают один раз в месяц в разные даты. Сроки не установлены, работников об этом не извещают в письменной форме. Трудовые договора не составляются.

В итоге прокурор района завел на виновных лиц дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5. 27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», ч. 4 ст. 5. 27 КоАП РФ «Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем», ч. 6 ст.5. 27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством» и ч. 1 ст. 5. 27.1.КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации».