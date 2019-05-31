В Новозыбкове горел двухквартирный дом

3 июня в Новозыбкове в переулке Людковский случился пожар в частном жилом двухквартирном доме, на место выезжали спасатели 16-й части на двух автоцистернах.

Информацию о возгорании огнеборцы получили в 17:23. Через две минуты они прибыли по адресу. Как оказалось, в комнате одной из квартир горел диван.

В тушении использовали ручной ствол.

В 17.27 пожар локализовали, в 17.29 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается.