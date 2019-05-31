Брянец купил «липовые» права и попался первому же сотруднику ДПС

Смоленская полиция завела уголовное дело на 27-летнего местного жителя, ранее судимого за имущественные преступления; мужчину подозревают в краже.

3 июня в областном центре на улице Рыленкова случился пожар, на помощь выезжали восемь спасателей седьмой и второй частей.

Делегация «МРСК Центра», управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» во главе с генеральным директором Игорем Маковским, примет участие в работе ПМЭФ-2019

Вяземская полиция завела уголовное дело на 41-летнего местного жителя, который обвиняется в нетрезвом управлении транспортом.

4 июня в поселке Стодолище на улице Советской случился пожар, на помощь выезжали семь спасателей 36-й и 84-й частей на двух автоцистернах.

6 июня, в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, в Смоленском регионе Московской железной дороги на переездах с наиболее интенсивным автомобильным потоком железнодорожники совместно с представителями ГИБДД проведут акцию «Внимание, переезд!».

Инцидент случился 2 апреля 2019 года. По материалам расследования, работники ДПС в Суземке остановили грузовик Volvo; во время проверки документов выяснилось, что мужчина ездит по поддельному удостоверению.

Уголовное дело было заведено по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Приговор пока не вступил в законную силу.

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