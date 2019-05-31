Брянец купил «липовые» права и попался первому же сотруднику ДПС
Суд Суземского района вынес наказание 31-летнему жителю Брянска в виде 150 часов обязательных работ за использование заведомо подложного документа.
Уголовное дело было заведено по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Приговор пока не вступил в законную силу.
Инцидент случился 2 апреля 2019 года. По материалам расследования, работники ДПС в Суземке остановили грузовик Volvo; во время проверки документов выяснилось, что мужчина ездит по поддельному удостоверению.
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Акция «Внимание, переезд!» пройдет в Смоленской области в рамках Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам
Задавайте вопросы, УФАС на связи Как подключить гараж к электричеству?
В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос от члена гаражного строительного кооператива, желающего получить технологическое присоединение своего гаража, расположенного на территории данного кооператива. Каковы особенности подключения энергопринимающего устройства гаража расположенного на территории гаражного строительного кооператива ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Новикова Наталья Александровна.
С 1 июня 2019 года отменена плата за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи (УУС). Таким образом, с этой даты с таксофонов можно бесплатно позвонить на любые номера фиксированной телефонной сети в стране, поскольку ранее компания уже обнулила стоимость местных и внутризоновых телефонных соединений.
На станции Жуковка Брянского региона Московской железной дороги открылся вокзальный музей, посвященный выдающемуся русскому поэту, дипломату, общественному деятелю Фёдору Тютчеву. Родовая усадьба поэта расположена неподалеку от станции в селе Овстуг.
Первичная профсоюзная организация филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» организовала для детей своих сотрудников праздник, приуроченный ко Дню защиты детей.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.