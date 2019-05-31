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Под Новозыбковом 71-летнего скутериста «подрезал» Volkswagen

Опубликовано Сегодня, 11:40

3 июня на трассе «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» произошло дорожное происшествие с участием иномарки Volkswagen Passat и скутера Oreon, пострадал 71-летний водитель двухколесного транспорта.

У раненого пенсионера ушиб и ссадины левого коленного сустава; его отпустили с назначением лечения.

Сама авария случилась в 10:05 на 184 километре дороги в Новозыбковском районе. В отделе ГИБДД пояснили, 30-летний автомобилист на Volkswagen Passat ехал из Брянска в сторону Новозыбкова и «подрезал» поворачивавшего 71-летнего гражданина на скутере.

Напомним, 2 июня в поселке Супонево Брянского района произошло ДТП с мотоциклом Кawasaki.

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