Директор погарской школы ответит перед судом за гибель 4-летнего ребенка в туалете

Брянские следователи завершили расследование уголовного дела бывшего директора Стеченской средней общеобразовательной школы, обвиняемой в халатности, из-за которой в туалете погиб 4-летний мальчик.

Документ передали прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Согласно материалам расследования, руководитель школы в селе Стечна Погарского района не организовала нормальное функционирование надворного туалета. Отверстие в уборной не закрывалось крышкой, выгребная яма, давно не чищенная от фекалий, достигла глубиной более метра.

В итоге 24 мая 2018 года в нее упал и утонул 4-летний мальчик.

Тело ребенка нашли на третий день поисков с участием правоохранителей, местных жителей и волонтеров.