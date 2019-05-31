В Брянске водитель Peugeot Boxer сбил 5-летнюю девочку

5-летняя девочка получила травмы, угодив под колеса автомобиля Peugeot Boxer в областном центре на улице Горняков 3 июня.

Инцидент произошел в 17:35. По предварительным данным, 38-летний автомобилист на иномарке Peugeot Boxer ехал по дворовой территории и сбил 5-летнюю девочку, выбежавшую на проезжую часть.

У ребенка перелом правой ключицы. Врачи отпустили ее домой с назначением лечения.

Напомним, в Сельцо в аварии пострадала 7-летняя велосипедистка.