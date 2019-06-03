В Брянске эвакуировали торговый центр

4 июня в одной из соцсетей появилась информация о том, что около торгового центра «Сфера» собрались сотрудники МЧС, правоохранители, газовики и машины скорой помощи.

Пользователь Елена Сироткина рассказала, что было сообщение о заложенной в ТЦ бомбе, поэтому все службы прибыли на место. Сотрудники и посетители центра были эвакуированы. Взрывоопасного предмета не обнаружили. «Минирование» оказалось ложным, очередной чьей-то шуткой.