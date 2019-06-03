Под Новозыбковом горел жилой дом

4 июня в селе Каташин Новозыбковского района случился пожар в частном доме, на место выезжали спасатели 16-й и 22-й частей на двух автоцистернах.

Информация о возгорании поступила в 20:46. Через 20 минут сотрудники МЧС прибыли на улицу Советскую. Как оказалось, пламя охватило жилой дом. В тушении использовали ручной ствол.

В 21:10 огонь локализовали. Причину выяснят эксперты.