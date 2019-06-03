На Городищенской горке в Брянске водитель мотоцикла угодила в ДТП

ДТП с участием мотоциклистки случилось 4 июня на Городищенской горке, об этом сообщили в одной из соцсетей.

Инцидент произошел в 15:30. Как рассказали свидетели, водитель двухколесного транспорта опрокинулась на проезжей части по причине щебня, который высыпался из большегруза «Камаз».

Официальных данных об аварии пока не было.

Насколько пострадала девушка, неизвестно.

Напомним, в Супонево 39-летний мотоциклист попал в аварию.