В Тешеничах полыхал вагончик

5 июня в Тешеничах на улице Вишнева случился пожар, на помощь выезжали спасатели второй и восьмой частей на двух автоцистернах.

Сведения о возгорании дежурному МЧС поступили в 06:55. Через 19 минут огнеборцы прибыли по адресу. Как выяснилось, пламя охватило металлический вагончик.

В тушении был задействован ручной ствол.

В 07:15 огонь локализовали, в 07:19 ликвидировали.

Пострадавших не было. Причина выясняется.

Напомним, недалеко от Новозыбкова горел жилой дом.