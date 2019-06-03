В Брянске двоих уроженцев Таджикистана погубили «закладки»

Володарский райсуд приговорил двух жителей Таджикистана 29 и 25 лет к 11 годам колонии строгого режима, их признали виновными в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере.

Молодые люди совершили преступление в составе организованной группы с использованием сети Интернет.

Приговор пока не вступил в законную силу.

По материалам расследования, с мая по август 2018 года двое подсудимых пытались сбыть в Брянске героин через «закладки».

Преступников задержали правоохранители в августе 2018 года.

Из незаконного оборота изъяли более 150 грамм героина.