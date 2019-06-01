В Брянском районе в «тройной» аварии пострадала 19-летняя девушка
4 июня в Брянском районе на трассе «Орел-Смоленск» случилась авария с участием автомобилей Volkswagen PASSAT, Volkswagen JETTA и Mercedes BENZ, ранена 19-летняя пассажирка последней иномарки.
У пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб лица; ее отпустили на амбулаторное лечение.
Само ДТП произошло в 13:40 на 142 километре дороги. Как объяснили в отделе ГИБДД, 37-летний мужчина, управляя авто Volkswagen PASSAT, ехал из Брянска в Смоленск. Отвлекшись, он врезался в остановившийся Volkswagen JETTA под управлением 36-летнего водителя.
После удара автомобиль Volkswagen PASSAT выскочил на встречку, где столкнулся с Mercedes BENZ под управлением 37-летнего водителя.
Новости регионов
Акция «Внимание, переезд!» пройдет в Смоленской области в рамках Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам
Задавайте вопросы, УФАС на связи Как подключить гараж к электричеству?
В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос от члена гаражного строительного кооператива, желающего получить технологическое присоединение своего гаража, расположенного на территории данного кооператива. Каковы особенности подключения энергопринимающего устройства гаража расположенного на территории гаражного строительного кооператива ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Новикова Наталья Александровна.
С 1 июня 2019 года отменена плата за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи (УУС). Таким образом, с этой даты с таксофонов можно бесплатно позвонить на любые номера фиксированной телефонной сети в стране, поскольку ранее компания уже обнулила стоимость местных и внутризоновых телефонных соединений.
На станции Жуковка Брянского региона Московской железной дороги открылся вокзальный музей, посвященный выдающемуся русскому поэту, дипломату, общественному деятелю Фёдору Тютчеву. Родовая усадьба поэта расположена неподалеку от станции в селе Овстуг.
Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» обеспечили условия для зарядки аккумуляторов электрокаров международного автопробега «Ралли Мира — 2019», маршрут которого пролегал по территории Брянской области. Пробег проводится на кубок имени Андрея Платоновича Нагеля, легендарного русского автогонщика и журналиста.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.