В Брянском районе в «тройной» аварии пострадала 19-летняя девушка

4 июня в Брянском районе на трассе «Орел-Смоленск» случилась авария с участием автомобилей Volkswagen PASSAT, Volkswagen JETTA и Mercedes BENZ, ранена 19-летняя пассажирка последней иномарки.

У пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб лица; ее отпустили на амбулаторное лечение.

Само ДТП произошло в 13:40 на 142 километре дороги. Как объяснили в отделе ГИБДД, 37-летний мужчина, управляя авто Volkswagen PASSAT, ехал из Брянска в Смоленск. Отвлекшись, он врезался в остановившийся Volkswagen JETTA под управлением 36-летнего водителя.

После удара автомобиль Volkswagen PASSAT выскочил на встречку, где столкнулся с Mercedes BENZ под управлением 37-летнего водителя.