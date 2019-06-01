В селе Любохна произошел пожар в жилом доме

5 июня в селе Любохна Дятьковского района случилось возгорание в жилом доме на улице Пушкина, на место выезжали спасатели 19-й и 35-й частей на двух автоцистернах.

Информация поступила дежурному МЧС в 19:05. Через восемь минут огнеборцы прибыли по адресу. Как оказалось, в одном из помещений горел матрас.

В тушении задействовали звено газодымозащитной службы.

В 19.15 пламя локализовали, в 19.18 ликвидировали. Причина устанавливается.