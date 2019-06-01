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Под Навлей горел лес

Опубликовано Сегодня, 08:56

5 июня в Навлинском районе случился пожар в лесу.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, угрозы населенным пунктам не было. Расстояние до ближайшего села Стяжное восемь километров.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, пламя охватило сухую траву и ветки на площади трех гектаров.

В три часа дня огонь локализовали, через два час ликвидировали. Пострадавших не было.

К устранению пожара приобщили семь огнеборцев и четыре единицы техники.

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