В Погарском районе разбился 31-летний водитель «ВАЗа»

5 июня в Погарском районе случилась авария с участием автомобиля «ВАЗ 21070», погиб 31-летний водитель.

Сам инцидент произошел в 07:40 на 22-м километре трассы «Погар-Витемля». По предварительным данным, 25-летний водитель отечественной машины ехал со стороны Погара в село Витемля и, не справившись с управлением, опрокинулся в кювет.

Напомним, под Навлей в ДТП пострадали водитель и пассажирка авто Ford.