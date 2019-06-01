На Крахмалева в Брянске скутерист угодил в аварию
5 июня в областном центре на улице Крахмалева произошла авария с участием скутера, в итоге пострадал водитель.
Врачи поставили ему диагноз – закрытый перелом левого предплечья, сейчас 27-летний парень в больнице.
По предварительным данным, в 17:05 молодой человек на скутере ехал по улице Евдокимова на Советскую и наткнулся на камень, после чего опрокинулся на дорогу.
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Акция «Внимание, переезд!» пройдет в Смоленской области в рамках Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам
Задавайте вопросы, УФАС на связи Как подключить гараж к электричеству?
В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос от члена гаражного строительного кооператива, желающего получить технологическое присоединение своего гаража, расположенного на территории данного кооператива. Каковы особенности подключения энергопринимающего устройства гаража расположенного на территории гаражного строительного кооператива ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Новикова Наталья Александровна.
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О последствиях нарушений ПДД при пересечении железной дороги водителям напомнит пострадавший в ДТП автомобиль.
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Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.