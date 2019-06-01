Недалеко от Брянска пенсионерка на Kia врезалась в дерево
ДТП с участием иномарки Kia Rio произошло 5 июня в областном центре, пострадала пожилая водитель.
У 66-летней пенсионерки ушиб грудной клетки, ее госпитализировали.
Сама авария случилась в восемь вечера на первом километре дороги от озера Круглое.
Как объяснили в отделе ГИБДД, водитель Kia Rio ехала по лесной дороге в сторону трассы «Брянск-Дятьково». Утратив контроль над управлением транспорта, она столкнулась с деревом.
Напомним, в Погарском районе разбился 31-летний водитель «ВАЗа».
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