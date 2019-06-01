Задержан 14-летний жуковский подросток с подозрительными свертками

Брянская полиция завела уголовное дело в связи с задержанием 14-летнего парня, который подозревается в незаконном сбыте наркотиков.

По части 4 статьи 228.1 УК «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере» наказание предусматривается от 10 до 20 лет заключения с крупным штрафом.

Во время обыска у мальчика изъяли 200 граммов амфетамина, а также свертки для его расфасовки. В доме, где он живет, нашли специальные весы и упаковочный материал.